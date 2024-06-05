Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Она появится к 2036 году

Ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции одобрил Совет Федерации России. Документ определяет форму взаимодействия сторон в проекте International Lunar Research Station, передает ТАСС.

Соглашение было подписано Россией и Китаем 25 ноября 2022 года в Пекине. Подчеркивалось, что этот документ - правовая основа для исследования и использования Луны в мирных целях. Он оговаривает финансовые, налоговые и таможенные вопросы, а также график выполнения работ.

Создание международной научной лунной станции откроет большие возможности для освоения естественного спутника Земли, отмечается в пояснительной записке к соглашению. Отмечается, что в планах – исследования как с использованием беспилотной техники, так и с присутствием человека на Луне. Работы по созданию планируется завершить к 2036 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"