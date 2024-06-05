ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

19:01
  • среда
  • 05 июня 2024

Она появится к 2036 году

Ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции одобрил Совет Федерации России. Документ определяет форму взаимодействия сторон в проекте International Lunar Research Station, передает ТАСС.

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли
Над Землёй взошла кровавая Луна

Соглашение было подписано Россией и Китаем 25 ноября 2022 года в Пекине. Подчеркивалось, что этот документ - правовая основа для исследования и использования Луны в мирных целях. Он оговаривает финансовые, налоговые и таможенные вопросы, а также график выполнения работ.

Создание международной научной лунной станции откроет большие возможности для освоения естественного спутника Земли, отмечается в пояснительной записке к соглашению. Отмечается, что в планах – исследования как с использованием беспилотной техники, так и с присутствием человека на Луне. Работы по созданию планируется завершить к 2036 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.