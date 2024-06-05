Собянин: Квартира Александра Пушкина на Арбате открывается после реставрации

6 июня квартиру поэта можно будет посетить бесплатно

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Александра Пушкина на Арбате. 6 июня квартиру великого поэта можно будет посетить бесплатно. Отмечается, что там воссоздали исторические интерьеры.

"Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой", - сообщил Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

В обновленном музее цокольный этаж посвящен истории Арбата. Первый этаж знакомит гостей с периодом жизни поэта, а на втором этаже можно увидеть пространство дома, где проходили главные события жизни Пушкина.

Квартиру великого поэта можно будет посетить бесплатно 6 июня. Необходима регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что стартовал новый этап реставрации ансамбля усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте. Специалисты уже отреставрировали главные ворота и два боковых корпуса.

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