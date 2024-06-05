ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переживший покушение Фицо опубликовал видеообращение

19:55
  • среда
  • 05 июня 2024

Ненависти к нападавшему премьер Словакии не чувствует

Премьер-министр Словакии возложил вину за покушение на его жизнь на политическую оппозицию. Роберт Фицо опубликовал видеообращение в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Роберта Фицо выписали домой
Вице-премьер Словакии: Фицо ждет долгое восстановление

Глава словацкого правительства не находит причин думать, что инцидент 15 мая был нападением сумасшедшего одиночки. По словам Фицо, напавший на него Юрай Цинтула был всего лишь "послом зла и политической ненависти", которую разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов.

В премьер-министра Словакии, выступающего против поставок оружия на Украину, стреляли 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В своем видеообращении Фицо отметил, что его здоровье сильно пострадало. Тем не менее, он не испытывает ненависти к нападавшему.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роберт Фицо
Роберт Фицо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.