Ненависти к нападавшему премьер Словакии не чувствует

Премьер-министр Словакии возложил вину за покушение на его жизнь на политическую оппозицию. Роберт Фицо опубликовал видеообращение в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Глава словацкого правительства не находит причин думать, что инцидент 15 мая был нападением сумасшедшего одиночки. По словам Фицо, напавший на него Юрай Цинтула был всего лишь "послом зла и политической ненависти", которую разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов.

В премьер-министра Словакии, выступающего против поставок оружия на Украину, стреляли 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. В своем видеообращении Фицо отметил, что его здоровье сильно пострадало. Тем не менее, он не испытывает ненависти к нападавшему.

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