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Пентагон нанял компанию для слежки за российскими спутниками

20:17
  • среда
  • 05 июня 2024

Военным понравилось разработанное Slingshot Aerospace программное обеспечение

Отслеживанием всех иностранных спутников, в том числе российских разведывательных аппаратов, займется компания Slingshot Aerospace. О решении, принятом в Минобороны США, сообщил изданию Defense One гендиректор компании по вопросам искусственного интеллекта Дилан Кинслер.

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Пентагон впечатлило разработанное Slingshot Aerospace программное обеспечение. Agatha, как утверждают в компании, позволяет анализировать траектории спутников и выделять по ним космические аппараты военного назначения. Разработчики заявили, что им якобы удалось установить, что в 2015 году российский спутник приближался к американскому аппарату Intelsat.

Речь идет об апрельском инциденте 2015 года. Тогда, по данным экспертов, российский космический аппарат серии "Луч" якобы приблизился на расстояние около десяти километров к американскому спутнику Intelsat 901. В Пентагоне решили, что российский аппарат - это противоспутниковое оружие.

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