ПВО уничтожила за сутки 12 украинских дронов над Курской областью

Обстреляно 8 населенных пунктов

Двенадцать украинских дронов уничтожены за день в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, беспилотники в приграничных районах были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Смирнова, в течение дня обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, а также пункт пропуска "Суджа". В результате атаки дрона вблизи поселка Краснооктябрьский была повреждена газовая труба, нарушено газоснабжение.

Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Локоть Рыльского района и еще шести населенных пунктов. Пострадавших в результате атаки нет, передает "Интерфакс".

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