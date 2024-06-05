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ПВО уничтожила за сутки 12 украинских дронов над Курской областью

20:45
  • среда
  • 05 июня 2024

Обстреляно 8 населенных пунктов

Двенадцать украинских дронов уничтожены за день в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, беспилотники в приграничных районах были ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы.

Ракетная опасность объявлена в Курчатове, где расположена Курская АЭС
ВСУ за сутки атаковали около десятка сел в Курской области

По данным Смирнова, в течение дня обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, а также пункт пропуска "Суджа". В результате атаки дрона вблизи поселка Краснооктябрьский была повреждена газовая труба, нарушено газоснабжение.

Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Локоть Рыльского района и еще шести населенных пунктов. Пострадавших в результате атаки нет, передает "Интерфакс".

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