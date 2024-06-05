Путин: Байден предсказуем, он политик старой школы

После выборов в США ничего по сути по отношению к Москве не изменится
Президент России Владимир Путин считает Джо Байдена предсказуемым политиком старой школы. При этом России все равно, кто победит на выборах президента в США - Дональд Трамп или Байден.
Об этом российский лидер заявил в беседе с руководителями мировых информационных агентств. Встреча проходит в Санкт-Петербурге, это традиционное мероприятие Петербургского международного экономического форума, который начал работу сегодня.
По словам Путина, после выборов в США ничего по сути по отношению к Москве не изменится, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин входит в число политиков, играющих ключевые роли в мире.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"