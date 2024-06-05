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Путин: Байден предсказуем, он политик старой школы

20:45
  • среда
  • 05 июня 2024

После выборов в США ничего по сути по отношению к Москве не изменится

Президент России Владимир Путин считает Джо Байдена предсказуемым политиком старой школы. При этом России все равно, кто победит на выборах президента в США -  Дональд Трамп или Байден.

Об этом российский лидер заявил в беседе с руководителями мировых информационных агентств. Встреча проходит в Санкт-Петербурге, это традиционное мероприятие Петербургского международного экономического форума, который начал работу сегодня.

По словам Путина, после выборов в США ничего по сути по отношению к Москве не изменится, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин входит в число политиков, играющих ключевые роли в мире.

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