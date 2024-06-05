Путин назвал условие решения вопросов с лидерами ЕС

Им нужно мужество

Москва может найти решение вопросов с лидерами европейских стран. Необходимое для этого условие назвал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По словам российского лидера, решения можно найти, если европейские лидеры почувствуют себя более уверенно. Им необходимо найти мужество для защиты своих национальных интересов.

Встреча Путина с руководителями мировых информационных агентств проходит на полях Петербургского международного экономического форума. Во ней принимают участие главы СМИ из 15 стран. Президент России общается с представителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в восьмой раз, передает ТАСС.

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