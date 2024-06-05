Президент встречается с представителями мировых СМИ

Соединенные Штаты разрушаются изнутри. Основную проблему американского руководства определил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых СМИ.

По словам Путина, США стремятся быть лидером глобального либерализма. Штаты продолжают действовать таким образом, преследовать те же цели, которые разрушают страну изнутри.

Российский лидер встречается с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В беседе принимают участие, в том числе, представители недружественных стран, передает РИА Новости.

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