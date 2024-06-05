ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил потери России в СВО

21:46
  • среда
  • 05 июня 2024

Они в разы меньше, чем с украинской стороны

Владимир Путин оценил потери российской армии на Украине. Президент России подчеркнул на встрече с руководителями мировых СМИ, что они в разы меньше, чем со стороны Киева.

Путин: Россия не нападала на Украину, а защищалась
Путин назвал разрушающий США фактор

По словам Путина, потери в рядах ВС России – особенно если это касается невосполнимых потерь - конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны. Соотношение российский лидер определил примерно как один к пяти - России и Украины соответственно. ВСУ теряют в месяц, по данным Путина, примерно 50 тысяч человек.

Встреча президента России с руководителями крупнейших международных информационных агентств проходит на полях ПМЭФ. В ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.