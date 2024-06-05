Путин оценил потери России в СВО

Они в разы меньше, чем с украинской стороны

Владимир Путин оценил потери российской армии на Украине. Президент России подчеркнул на встрече с руководителями мировых СМИ, что они в разы меньше, чем со стороны Киева.

По словам Путина, потери в рядах ВС России – особенно если это касается невосполнимых потерь - конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны. Соотношение российский лидер определил примерно как один к пяти - России и Украины соответственно. ВСУ теряют в месяц, по данным Путина, примерно 50 тысяч человек.

Встреча президента России с руководителями крупнейших международных информационных агентств проходит на полях ПМЭФ. В ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран, передает РИА Новости.

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