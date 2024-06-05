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Путин раскрыл число российских военнослужащих в украинском плену

22:08
  • среда
  • 05 июня 2024

Работа по обмену идет каждый день

Владимир Путин назвал число российских военнослужащих в украинском плену. Президент России встречается с руководителями мировых СМИ.

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Путин подчеркнул в беседе с главами информационных агентств, что может назвать точные цифры. По данным российского лидера, в украинском плену находятся 1 348 российских солдат и офицеров. В то время как в российском плену остаются 6 465 украинских военных.

Российский лидер отметил, что работа по обмену идет каждый день. Совсем недавно обменяли - 75 на 75 человек.

Встреча президента России с руководителями крупнейших международных информационных агентств проходит на полях ПМЭФ, передает ТАСС. В ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.

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