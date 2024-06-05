Путин сообщил об ответе на поставки дальнобойного оружия Киеву

Поставки Западом оружия Украине - это прямое участие в конфликте

Россия предприняла все усилия, чтобы решить конфликт мирным путем на Украине, но со стороны Запада никто не собирался выполнять минские соглашения - документ подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Об этом Владимир Путин заявил в ходе беседы с руководителями мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Разговор коснулся самых острых тем. Так, у президента спросили, кто из будущих кандидатов в президенты США больше устраивает Россию: Трамп или Байден. Путин отметил - конечный результат значения не имеет, а на российском направлении в политике Вашингтона мало что изменится.

Был задан вопрос и о российско-германских отношениях и, в частности, о поставках на Украину немецкого оружия большой дальности. Владимир Путин отметил зависимость ФРГ во многих сферах от США и указал на ответственность поставщиков вооружения киевскому режиму.

По словам российского лидера, поставки Западом оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. Путин отметил, что ответ на поставки дальнобойного оружия может быть ассиметричным, Москва над этим подумает, передает РИА Новости.

"Мы думаем на тему о том, что, если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", - сказал Путин.

Президент также рассказал, что никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась трагедия на Украине.

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