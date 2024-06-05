Путин: удары по России при участии стран Запада означают их прямое участие в войне

Москва будет реагировать

Участие западных стран в ударах по российской территории означает их прямую войну против России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Российский президент отметил: если Москва видит, что эти страны втягиваются в войну - а это и есть их прямое участие в войне против России - то оставляет за собой право действовать аналогичным образом. Путин подчеркнул, что Москва будет реагировать. И это путь к очень серьезным проблемам.

Встреча Путина с руководителями мировых информационных агентств проходит на полях Петербургского международного экономического форума. В ней принимают участие главы СМИ из 15 стран. Президент России общается с представителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в восьмой раз, передает ТАСС.

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