Сильный ливень обрушился на Москву

Экстренное предупреждение распространило МЧС

Сильный ливень прошел этим вечером и в столичном регионе. Все сопровождалось мощными раскатами грома и грозой.

Очевидцы делятся кадрами непогоды из разных районов Москвы. Осадков выпало так много, что в какой-то момент вода скопилась в низких участках, но ушла, как только дождь прекратился.

Ранее экстренное предупреждение распространило МЧС, водителям рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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