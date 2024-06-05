Путин высказался об угрозе использования ядерного оружия

Путин на полях ПМЭФ провел беседу с руководителями международных информационных агентств

Президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге. По словам главы государства, Россию постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой, но это не так.

Российский лидер также рассказал, что Москва предприняла все усилия для урегулирования кризиса на Украине. "В 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения, которые были, кстати говоря, конституированы решением совета безопасности ООН", - сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам Путина, Украина была готова принять условия России о денацификации.

"Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины… Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону", - заявил Путин.

В ходе беседы Путин также рассказал, что ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть ассиметричным. При этом поставки Западом оружия Украине - это прямое участие в конфликте.

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