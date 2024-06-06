Эксперт Блохин оценил шансы престарелого Байдена на переизбрание президентом

Многие сомневаются

Белый дом обвинил газету Wall Street Journal в том, что её публикация о плохом состоянии президента США Джо Байдена опирается на сомнительную информацию, исходящую от республиканцев. Речь идёт о статье, в которой источники издания приводят примеры старческого угасания Байдена, например, тихое бормотание по шпаргалкам с долгими паузами. В Белом Доме считают, что конкуренты пытаются очернить президента. Хотя его состояние и так всем очевидно.

О состоянии американского президента и его шансах на второй срок с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

"Главное ограничение для второго президентства Байдена – это как раз его возраст. И многие демократы сомневаются в том, что он станет президентом США. Понятно, что они об этом пишут и говорят. Но на Западе все-таки считают, что президентом может стать Дональд Трамп. Но все-таки, несмотря на свой возраст, короля делает свита. И свита у Байдена состоит из довольно влиятельных людей, которые принимают решения. А Байден всего лишь символизирует Демократическую партию. Не более того. Поэтому, я думаю, что американский народ сделает иной выбор на предстоящих выборах", - заявил Блохин.

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