Месячник гордости: западные "весельчаки" спать не могут, пока не покажут публике свои достоинства

И попробуй что скажи!

Месячник гордости. Месячник сплошных достоинств...

Легализация извращенцев разного калибра нуждается в постоянной поддержке и вот в странах, надёжно стирающих гендерные различия, объявлен очередной месячник гордости. Гордость эта такого рода, когда каждый норовит сунуть публике под нос свои достоинства. И попробуй что скажи!

Лето подыгрывает странным персонажам, которые норовят снять с себя буквально всё и продемонстрировать свободный нрав! На глазах женщин и детей. Где-то в англоязычной части свободного мира группа людей, похожих на мужчин, решила устроить велопробег, в чём мать родила. Публика оценила.

Конечно, гражданские свободы не имеют границ. Но значительная часть консервативно настроенных граждан, которых ещё не успели перековать на новый лад, не любят смотреть на половые признаки взрослых дядек.

Почему-то некоторые граждане спать спокойно не могут, пока не покажут публике все свои достоинства. Австралийская полиция арестовала свободолюбивого гражданина, который избавился от одежды и бегал по самолёту, развлекая других пассажиров. Грубое попрание гражданских прав и свобод!

А может быть в этом сезоне просто так принято, быть немного смелее и раскованнее? Группа чернокожих весельчаков решила отпраздновать День независимости США небанальным и ярким фейерверком. Пора привыкать к новому миру, который основан на новых правилах. Просто свободные люди, у которых в действительности всё не так как на самом деле.

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