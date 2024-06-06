Путину показали личные вещи Пушкина

Многие из экспонатов широкая публика увидит впервые

После затянувшейся встречи с представителями информационных агентств в рамках международного экономического форума уже ночью Владимир Путин посетил Царское село.

Глава государства приехал в музей-заповедник в день рождения Александра Пушкина, которому в этом году исполняется 225 лет. Во время экскурсии президенту продемонстрировали оригинал жалованной грамоты, которой был учрежден Царскосельский лицей.

Кроме того, Владимир Путин осмотрел выставку "Поэт и царь", где представлены личные вещи Пушкина, прижизненные издания, архивные документы - многие из экспонатов широкая публика увидит впервые. Для посетителей экспозиция откроется уже завтра.

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