Передал координаты противника: новые подвиги российских военных в зоне СВО

Они проявляют мужество и отвагу

Лейтенант Михаил Израилов с подчиненными в составе колонны попали под массированный обстрел ВСУ. Участок дороги был разрушен и наши подразделения оказались зажаты противником. Израилов оперативно развернул аппаратуру связи и передал координаты боевиков, по которым незамедлительно был нанесён мощный артиллерийский удар.

Гвардии прапорщик Виктор Бабкин с риском для жизни восстановил бесперебойную связь между передовыми российскими частями и командованием. Он в кратчайший срок починил аппаратуру, поврежденную во время атаки неонацистов.

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