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Появилось видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS

08:19
  • четверг
  • 06 июня 2024

Речь идет об ударе, нанесенном до подрыва электростанции

Видеозапись ракетного удара, нанесенного украинскими военными по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS появилась в интернете в четверг, 6 июня.

На кадрах, которые продемонстрировало РИА Новости, запечатлен момент ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС. Тогда дамба станции выстояла: этот удар был нанесен до подрыва объекта и последовавшего за ним наводнения.

Летом 2023 года ВСУ нанесли ряд ударов по Каховской ГЭС и подорвали плотину, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. Погибли 59 человек, свыше сотни человек получили ранения и травмы.

В декабре 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами украинской армии, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Проектная документация сохранилась большей частью в архивах московских институтов.

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