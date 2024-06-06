Появилось видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS

Речь идет об ударе, нанесенном до подрыва электростанции

Видеозапись ракетного удара, нанесенного украинскими военными по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS появилась в интернете в четверг, 6 июня.

На кадрах, которые продемонстрировало РИА Новости, запечатлен момент ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС. Тогда дамба станции выстояла: этот удар был нанесен до подрыва объекта и последовавшего за ним наводнения.

Летом 2023 года ВСУ нанесли ряд ударов по Каховской ГЭС и подорвали плотину, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области. Погибли 59 человек, свыше сотни человек получили ранения и травмы.

В декабре 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами украинской армии, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Проектная документация сохранилась большей частью в архивах московских институтов.

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