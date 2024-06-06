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Японию возмутили слова Путина о возобновлении диалога

08:40
  • четверг
  • 06 июня 2024

В Токио также раскритиковали политику России в отношении Украины

Правительство Японии считает несправедливыми и неприемлемыми высказывания президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен только после смены позиции Токио по Украине. Об этом в четверг, 6 июня, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По утверждению японского политика, в Японии воспринимают слова Владимира Путина как попытки "переложить ответственность на Японию" и отвергают их.

Хаяси раскритиковал российскую спецоперацию на Украине, а также повторил, что позиция японского правительства по Курилам остается неизменной, сообщает ТАСС.

Отношения России и Японии, в которых острым моментом остается оспариваемый Токио статус Курильских островов, существенно ухудшились на фоне враждебных действий японских властей по поддержке киевского режима и введению антироссийских санкций. Из-за этого Москва решила разорвать соглашение с Токио, касающееся сотрудничества в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия.

В марте посол России в Японии Николай Ноздрев отмечал, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период — им причинен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся, причем это произошло "из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов" Токио.

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