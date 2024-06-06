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Люди вылетели из трамвая на дорогу: что известно о страшном ДТП в Кемерове

08:27
  • четверг
  • 06 июня 2024

Количество пострадавших возросло до 67

В Кемерове на полном ходу столкнулись два трамвая.

ДТП произошло на Логовом шоссе около 7:30 утра по местному времени. Сначала трамвай на большой скорости сделал поворот, после которого у него оторвало дверь, и два человека выпали на проезжую часть, едва не оказавшись под колесами проезжающих автомобилей. Затем разогнавшийся трамвай врезался в транспорт, который шел впереди.

По последним данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. Из них три человека в тяжелом состоянии: двое находятся в реанимации, один в операционной. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Трамвай был выпущен в 2012 году, на линию вышел исправным. Водитель – девушка 2000 года рождения со стажем работы менее года. Сейчас она лежит в стационаре в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.  На месте создан оперативный штаб, его возглавил глава города Дмитрий Анисимов.

В настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность трамвая и человеческий фактор, сообщили RT в Кемеровской электротранспортной компании. Известно, что вагон, пока летел с горы, набрал скорость около 80 километров в час.

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