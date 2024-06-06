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Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника

08:38
  • четверг
  • 06 июня 2024

Во время тушения завод подвергся повторному нападению

Беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП) в Ростовской области.

После нападения дрона возник пожар на площади 50 квадратных метров. На место ЧП выехали 120 человек и 15 единиц  техники сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Из-за повторной атаки БПЛА спасателей пришлось эвакуировать на безопасное расстояние. После снятия угрозы, пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. К 4 утра по местному времени возгорание удалось потушить. 

Погибших и пострадавших нет. Подробности инцидента выясняются.

Также в ночь на 6 июня украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по нефтебазе в Белгородской области. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

 

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