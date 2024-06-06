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Депутаты Госдумы предложили заменить ЕГЭ после недавних скандалов

09:39
  • четверг
  • 06 июня 2024

Парламентарии хотят вернуть традиционные госэкзамены

Депутаты КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" намерены внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.

Поправки вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Авторы предлагают заменить ЕГЭ на традиционный формат государственной итоговой аттестации школьников.

"Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены ЕГЭ", - сообщил ТАСС один из авторов законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутаты считают, что принятие законопроекта повысит уровень знаний, позволит избежать "бессмысленного заучивания ответов на тесты", а также сохранить физическое и психическое здоровье.

Ранее в Воронежской, Московской областях и республике Чувашия произошли скандалы с досмотрами школьников перед Единым государственным экзаменом. Многих заставили раздеться до нижнего белья.

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