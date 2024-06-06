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Девочки-подростки погибли в Подмосковье в страшной аварии

08:55
  • четверг
  • 06 июня 2024

Водитель, который их катал, не имел прав

Две девочки-подростка погибли в страшной аварии в Подмосковье. ЧП произошло под Наро-Фоминском. Об этом сообщает прокуратура Московской области. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево у деревни Мартемьяново.

Крупная авария произошла на МКАД
Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД

За рулем был 21-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. Всего в машине было четыре человека. Сам водитель и еще одна пассажирка живы. Девушка с травмами в больнице. Девочки 15 и 13 лет погибли.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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