ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово скончался в больнице

09:06
  • четверг
  • 06 июня 2024

Число пострадавших возросло до 90

Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался. Об этом утром в четверг, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.
Люди вылетели из трамвая на дорогу: что известно о страшном ДТП в Кемерове

Число пострадавших выросло до 90 человек, среди них пять детей, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Кемеровской области. 78 из пострадавших находятся в больнице.

ДТП произошло утром 6 июня на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза и он на больной скорости начал съезжать с горы и вошел в поворот. На ходу у вагона оторвались двери, и несколько человек выпали на проезжую часть под колеса проезжающих машин. Затем разогнавшийся трамвай врезался в транспорт, который шел впереди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность трамвая и человеческий фактор. Трамваем управляла 23-летняя девушка, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с участием трамвая в Кемерове
ДТП с участием трамвая в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
Последствия столкновения двух трамваев в Кемерове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.