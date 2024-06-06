Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово скончался в больнице

Число пострадавших возросло до 90

Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался. Об этом утром в четверг, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Число пострадавших выросло до 90 человек, среди них пять детей, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Кемеровской области. 78 из пострадавших находятся в больнице.

ДТП произошло утром 6 июня на Логовом шоссе. По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза и он на больной скорости начал съезжать с горы и вошел в поворот. На ходу у вагона оторвались двери, и несколько человек выпали на проезжую часть под колеса проезжающих машин. Затем разогнавшийся трамвай врезался в транспорт, который шел впереди.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящий момент рассматриваются две версии произошедшего: техническая неисправность трамвая и человеческий фактор. Трамваем управляла 23-летняя девушка, сейчас за ее жизнь борются врачи.

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