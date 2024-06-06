Средства ПВО за ночь сбили над Россией 19 БПЛА и ракету

13 из них атаковали Крым

Средства противовоздушной обороны сбили над территорией России 13 беспилотников ВСУ и одну противокорабельную ракету "Нептун".

Минувшей ночью 13 дронов были уничтожены над Крымом, шесть – над Белгородской областью, ракету сбили над Ростовской областью, заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось о пожарах на нефтеперерабатывающем заводе (НЗНП) в Ростовской области и нефтебазе в Белгородской области. Погибших и пострадавших нет.

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