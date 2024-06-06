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Путин: США могут избавиться от Зеленского через год

09:07
  • четверг
  • 06 июня 2024

У Запада есть несколько кандидатур на замену

Американские власти вынудят руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от возглавляющего государство Владимира Зеленского избавятся. Такое заявление сделал в среду, 5 июня, президент России Владимир Путин.

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Российский лидер отметил, что "администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся".

Путин предположил, что "чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год", сообщает РИА Новости.

В конце марта бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявлял, что дни Владимира Зеленского сочтены. Грядет смена режима в Киеве, поскольку Зеленский уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что в целом рейтинг Зеленского опустился до 17%, а в Вооруженных силах Украины его популярность не превышает 20%. На Западе крайне обеспокоены падением рейтингов представителей власти Украины, особенно после принятия скандального закона о мобилизации, отметили в СВР.

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