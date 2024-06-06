Китай выразил готовность сотрудничать с Украиной во всех областях

При этом Пекин настаивает на мирном урегулировании конфликта Киева и Москвы

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях. Такое заявление сделал в четверг, 6 июня, заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.

Политик сделал это заявление во время консультаций с Украиной на уровне внешнеполитических ведомств.

Сунь Вэйдун отметил, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".

При этом "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу", цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Ранее источники сообщали, что китайские власти решили не принимать участие в конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая планируется в Швейцарии. По их словам, в Пекине недовольны решением организаторов и Киева не звать на мероприятие Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия согласна с мнением Китая о необходимости устранения первопричин российско-украинского конфликта с учетом законных интересов всех стороны. Однако "это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"