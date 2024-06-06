Собянин: Новый участок МСД готов более чем на 60%

Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

В Москве активными темпами идёт строительство нового участка Московского скоростного диаметра - от кольцевой автодороги до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети, протяжённость отрезка - более 12 километров. Там будут четыре эстакады, два тоннеля мост и четыре пешеходных перехода. Сейчас там ведут отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций. Объект готов более чем на 60 процентов. Полностью завершить работы планируют к концу года.

Новый участок завершит формирование Московского скоростного диаметра за пределами МКАДа на юге столицы.

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