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Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском селе

09:16
  • четверг
  • 06 июня 2024

Один человек погиб, еще трое пострадали

Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском селе

Инцидент произошел утром 6 июня на Большом пруду Екатерининском парке. Понтон перевернулся при выполнении разворота. В этот момент на нем находились 24 человека – артисты и их оборудование. По данным местных СМИ, они готовились к мероприятию с большим количеством приглашенных.

Согласно последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Предварительная причина произошедшего  – перевес.  Понтон был рассчитан только на 12 человек.

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