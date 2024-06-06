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В плен попал колумбиец, который воевал на стороне ВСУ

09:24
  • четверг
  • 06 июня 2024

Теперь иностранец не советует своим землякам воевать за Украину

В районе села Красногоровка на Украине сдался в плен гражданин Колумбии, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Ведомство распространило видео, на котором Анхель Карденас Монтилла не советует своим землякам ехать воевать за украинскую власть. Об этом сообщает ТАСС.

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Наемник заявил, что его обманули. Обещали, что будет всего лишь охранять здание. Вместо этого бросили на передовую, прямо на линию огня. Иностранец не владеет ни русским, ни украинским языком. Объявление о найме нашел в TikTok. Ему предложили "принять участие в войне против России".

На родине Монтилла был полицейским. Боевого опыта, по его словам, не имел. На Украине ему провели ускоренную подготовку. Показали как бросать гранаты и дали основные навыки наступления.

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