Теперь иностранец не советует своим землякам воевать за Украину

В районе села Красногоровка на Украине сдался в плен гражданин Колумбии, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Ведомство распространило видео, на котором Анхель Карденас Монтилла не советует своим землякам ехать воевать за украинскую власть. Об этом сообщает ТАСС.

Наемник заявил, что его обманули. Обещали, что будет всего лишь охранять здание. Вместо этого бросили на передовую, прямо на линию огня. Иностранец не владеет ни русским, ни украинским языком. Объявление о найме нашел в TikTok. Ему предложили "принять участие в войне против России".

На родине Монтилла был полицейским. Боевого опыта, по его словам, не имел. На Украине ему провели ускоренную подготовку. Показали как бросать гранаты и дали основные навыки наступления.

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