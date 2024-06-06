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Шойгу обсудил с белорусским коллегой международные проблемы

10:01
  • четверг
  • 06 июня 2024

Встреча состоялась в Алма-Ате

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обсудили международную повестку на встрече в Алма-Ате. Об этом в четверг, 6 июня, рассказали в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
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Как уточнили в ведомстве, политики обсудили ход подготовки Концепции безопасности Союзного государства, а также проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

Шойгу и Вольфович также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, сообщает "Интерфакс".

Ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выражал мнение, что Украина может нанести удары по территории Белоруссии, если Россия перенесет туда свои военные объекты.

При этом Белоруссия прописала в своей обновленной военной доктрине оказание помощи союзникам, "в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

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