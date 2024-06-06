Уроженец Донбасса арестован во Франции по подозрению в подготовке теракта

Взрыв произошел в комнате отеля

В отеле в пригороде Парижа городе Руасси-ан-Франс 26-летний мужчина получил ожоги в результате взрыва. Предполагается, что взрыв устроил сам пострадавший, рассказали в Национальной антитеррористической прокуратуре Франции.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло еще 3 июня. Пострадал уроженец Донбасса, обладатель двойного гражданства — российского и украинского. Его госпитализировали, а 5 июня мужчина был арестован сотрудниками контрразведки DGSI по подозрению в подготовке террористических актов.

Арестованный утверждает, что в его руках взорвалась батарейка от мобильного телефона, которую он пытался починить. Однако в номере нашли аммиачную селитру — следствие считает, что мужчина пытался изготовить несколько взрывных устройств для уничтожения французских вооружений, предназначенных для отправки в Киев, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало не проводить церемонию открытия Олимпиады, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, из-за возможных терактов. После событий в подмосковном "Крокус сити холле" Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы.

Российские спецслужбы тем временем предотвратили теракт в отношении одного из военнослужащих ВС России — преступление планировал житель Севастополя по заданию украинской спецслужбы. Для выполнения порученной ему задачи исполнитель теракта поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда.

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