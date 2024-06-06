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Сальдо назвал точное число жертв разрушения Каховской ГЭС

09:56
  • четверг
  • 06 июня 2024

Год назад после ЧП погибли 60 человек

Число жертв от разрушения Каховской ГЭС год назад превысило 60 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также напомнил, что тогда с затопленных территорий были эвакуированы 10 тысяч человек.

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Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. По ней были нанесены удары украинскими войсками. После этого вода из водохранилища устремилась в прибрежные районы. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать местных жителей. Их разместили в ПВР.

Сальдо отметил, что жители пострадавших районов получили финансовую помощь от государства.

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Подтопления после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопления после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждения Каховской ГЭС
Подтопление после повреждения Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
Подтопление после повреждений на Каховской ГЭС
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