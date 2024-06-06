Сальдо назвал точное число жертв разрушения Каховской ГЭС

Год назад после ЧП погибли 60 человек

Число жертв от разрушения Каховской ГЭС год назад превысило 60 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также напомнил, что тогда с затопленных территорий были эвакуированы 10 тысяч человек.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. По ней были нанесены удары украинскими войсками. После этого вода из водохранилища устремилась в прибрежные районы. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать местных жителей. Их разместили в ПВР.

Сальдо отметил, что жители пострадавших районов получили финансовую помощь от государства.

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