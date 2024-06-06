Набиуллина высказалась о парадоксальном кредитовании в России

Займы берут и от хорошей, и от плохой жизни

Россияне берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается

Это парадокс, сообщила Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что люди берут кредиты от безысходности и от хорошей жизни – когда уверены, что могут улучшить свою жизнь сейчас за счет будущих доходов.

"Кто берет кредиты? Всегда оптимисты", - резюмировала Набиуллина на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава регулятора отметила, что льготные программы кредитования нужно сокращать и делать более точечными - благодаря этому кредиты станут доступнее для тех, у кого нет льгот.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"