ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Набиуллина высказалась о парадоксальном кредитовании в России

12:21
  • четверг
  • 06 июня 2024

Займы берут и от хорошей, и от плохой жизни

Россияне берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается

Это парадокс, сообщила Глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что люди берут кредиты от безысходности и от хорошей жизни – когда уверены, что могут улучшить свою жизнь сейчас за счет будущих доходов.

"Кто берет кредиты? Всегда оптимисты", - резюмировала Набиуллина на сессии в рамках  Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава регулятора отметила, что льготные программы кредитования нужно сокращать и делать более точечными - благодаря этому кредиты станут доступнее для тех, у кого нет льгот.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.