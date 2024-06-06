Евросоюзу нужно приготовиться к этому

Евросоюз должен быть готов к тому, что Соединенные Штаты перестанут оказывать финансовую поддержку Киеву после выборов президента Соединенных Штатов.

Как пишет французская газета Le Monde, Брюсселю придется учитывать подобный вариант развития событий вне зависимости от того, кто из кандидатов на пост главы США одержит победу на выборах.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москве безразлично, кто одержит победу в президентской гонке в Соединенных Штатах. Путин заявил, что после выборов в США ничего по сути по отношению к России не изменится.

Тем временем Вашингтон и Брюссель никак не могут договориться о наращивании поставок оружия Киеву. Американские СМИ пишут, что Россия опережает западные столицы в обеспечении своей армии — "если так пойдет и дальше, миллионы боеприпасов будут у Москвы, а не у Киева".

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