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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за применения ВСУ западного оружия

10:40
  • четверг
  • 06 июня 2024

Заседание предлагается провести 14 июня

Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву "зеленый свет" на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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Подробности дипломат не привел, однако предложил следить за трансляцией заседания в интернет-аккаунтах российского постпредства.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что ответ на поставки дальнобойного оружия может быть асимметричным, Москва над этим подумает. Политик поинтересовался, "почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".

Это произошло на фоне заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли — то, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня уже стало реальностью.

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