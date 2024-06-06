Задержан еще один участник вооруженного нападения на Буденновск

Спустя 29 лет

Силовики сообщили о задержании второго за неделю участника нападения боевиков на Буденновск.

Спустя 29 лет задержан житель Хасавюртовского района Дагестана Казбек Анасов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В составе банды Шамиля Басаева он принимал участие в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.

Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве, уточнили в СКР.

Еще одного террориста задержали 3 июня в Подмосковье. Им оказался уроженец Чечни Хамзат Зоев, который также добровольно вступил в состав банды Басаева.

Нападение на Буденновск произошло 14 июня 1995. Боевики атаковали административные и жилые здания. Они собрали колонну из 1586 заложников на центральной площади города, а затем завели их в здание Буденновской центральной районной больницы. Заложников удерживали в течение шести суток.

Жертвами теракта стали 129 человек, 415 человек получили ранения. Общий ущерб был оценен в 95,6 миллиарда неденоминированных рублей.

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