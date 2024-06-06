В России отмечают 225-летие со дня рождения Пушкина

По всей стране проходят литературные чтения

Сегодня - особенный день для всех, кто говорит по-русски, ценит и уважает язык и традиции нашей страны. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина. По всей стране проходят литературные чтения, выставки, конкурсы и фестивали. А на столичном Арбате отреставрировали квартиру, в которой писатель жил после венчания с Натальей Гончаровой.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Юлии Богоманшиной (см. видео).

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