ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПМЭФ-2024: Путин проведет ряд встреч

11:58
  • четверг
  • 06 июня 2024

Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой

В Санкт-Петербурге состоится церемония официального открытия 27-го Международного экономического форума.

Главное внимание сегодня приковано к встречам Владимира Путина. Он проведет переговоры с президентами Боливии и Зимбабве, а также с главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и руководителем Нового банка развития БРИКС.

Вопросы расширения межгосударственного объединения - одна из тем основной программы. Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой. Эксперты обсуждают будущее нефтегазового рынка, совершенствование налоговой системы и научно-технологическое развитие нашей страны.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.