ПМЭФ-2024: Путин проведет ряд встреч

Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой

В Санкт-Петербурге состоится церемония официального открытия 27-го Международного экономического форума.

Главное внимание сегодня приковано к встречам Владимира Путина. Он проведет переговоры с президентами Боливии и Зимбабве, а также с главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и руководителем Нового банка развития БРИКС.

Вопросы расширения межгосударственного объединения - одна из тем основной программы. Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой. Эксперты обсуждают будущее нефтегазового рынка, совершенствование налоговой системы и научно-технологическое развитие нашей страны.



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