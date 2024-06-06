ПМЭФ-2024: Путин проведет ряд встреч

Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой
В Санкт-Петербурге состоится церемония официального открытия 27-го Международного экономического форума.
Главное внимание сегодня приковано к встречам Владимира Путина. Он проведет переговоры с президентами Боливии и Зимбабве, а также с главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и руководителем Нового банка развития БРИКС.
Вопросы расширения межгосударственного объединения - одна из тем основной программы. Сегодня в рамках форума заключены важные сделки с Индией и Кубой. Эксперты обсуждают будущее нефтегазового рынка, совершенствование налоговой системы и научно-технологическое развитие нашей страны.