В Москве объявили победителей премии "Гипертекст"

Мероприятие проходит уже во второй раз

В Москве наградили лауреатов Всероссийской общенациональной премии "Гипертекст", учреждённой в память о писателе Александре Чаковском, главном редакторе "Литературной газеты".

Мероприятие проходит уже во второй раз. В этом году было принято больше трёх тысяч заявок из российских регионов и ещё 12 стран. За звание победителя боролись не только именитые писатели, но и начинающие авторы, а также блогеры и переводчики.

"Одна из тех задач, которую мы ставили, - как можно больше найти талантов. Молодых, ещё не так раскрученных и известных. Здесь задача не только наградить писателя, но и сделать ему литературную судьбу. Поставить такую точку, с которой он сможет пройти ещё дальше в своих книгах. Окрылённый тем, что стал победителем такого замечательного проекта", - говорит Максим Замшев, главный редактор "Литературной газеты".



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