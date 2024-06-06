Два трамвая столкнулись в Кемерове. Что известно к этой минуте: более ста человек пострадали

Один человек погиб

Более ста человек пострадали и один погиб в результате страшного ДТП в Кемерове. Там утром столкнулись два трамвая. Один из них несся по путям на огромной скорости. На резком повороте из салона выпали несколько пассажиров - прямо под колеса машин.

Сирены и звон – эти звуки ранним утром услышали жители Кемерова, добиравшиеся с одного берега Томи на другой. Недалеко от Кузнецкого моста, соединяющего две части города, столкнулись два трамвая.

Удар был такой силы, что трамваи буквально впечатались друг в друга. Внутри – погнутые и вырванные поручни, помятые стенки и выбитые окна.

Трамваи приходится отрывать друг от друга с помощью инструментов. Как сообщают следователи, один из пострадавших скончался в больнице. Травмы получили более ста человек.

"В результате аварии пострадали водитель трамвая и пассажиры, один из которых скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Точное число пострадавших и степень тяжести причиненного вреда их здоровью устанавливаются. По данному факту в Следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ", - сообщила КРИСТИНА ИВАНОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ.

Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения. Один из трамваев, у которого отказали тормоза, выехал на участок, идущий под уклон. В утренний час пик вагон был заполнен, и на большой скорости под действием центробежной силы из трамвая на ходу выпали двое пассажиров – прямо на дорогу, по которой в этот момент двигались автомобили. Водители успели вовремя среагировать и затормозить.

В профильных подразделениях администрации следователи в ближайшее время будут изымать и изучать документацию, регламентирующую оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств. Глава Кемерова сегодня заявил, что износ трамвайного парка в городе – около 90%. Это подтверждает и рассказ вагоновожатой, которая была за рулём трамвая, потерявшего управление. По её словам, когда отказала тормозная система, она обесточила состав, но заполненный до отказа вагон быстро набрал скорость. Накануне у этого трамвая уже выявляли неисправность и направили его в депо.

"ТВ Центр"

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