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Москвичей познакомят с волонтерством на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

11:43
  • четверг
  • 06 июня 2024

Подготовлены более 400 мероприятий

1 июня в Москве начался городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Он будет проходить в течение 100 дней и станет самым продолжительным в мире. Масштабную программу мероприятий для москвичей подготовил в том числе

Ресурсный центр "Мосволонтер подготовил для москвичей масштабную программу мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщили в мэрии.

Работники центра расскажут о популярных направлениях добровольчества, проведут мастер-классы, квизы и марафоны по настольным играм. Всего запланировано около 400 различных мероприятий.  

"Наши мероприятия продемонстрируют, что волонтерство - это целый мир, в котором каждый может совершать добрые дела", сообщил директор "Мосволонтера" Александр Левит.

Первая часть программы пройдет в первой половине июня. Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

С основами добровольческой деятельности можно будет познакомиться во время игры "Москва и волонтеры". Квиз пройдет 6, 8, 9 и 11 июня.

6 и 10 июня пройдет чемпионат по настольным играм "Пять ключей". 8 июня состоится настольная игра "Волонтеры в городе".

7 июня пройдет тренинг по развитию гибких навыков - слушатели узнают об особенностях работы в команде и основах тайм-менеджмента.

Для детей будут работать мультклубы, где покажут мультфильмы о волонтерстве и добрых поступках. Сеансы состоятся 6, 8, 9 и 11 июня.

11 июня на двух площадках в ЮВАО и ВАО волонтеры проведут квиз "Москва — столица добрых дел".

7 июня в Зеленограде пройдет мастер-класс  по изготовлению пледов для недоношенных детей. Готовые изделия передадут в столичные отделения реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей.

Кроме того, на фестивальных площадках пройдет акция по сбору гуманитарной помощи и зоотоваров. Ее передадут нуждающимся. Все желающие смогут принести корм, наполнители, впитывающие пеленки и другие вещи. Помощь будут принимать с 10:00 до 21: 59 6, 7, 9, 10 и 11 июня. 8 июня пройдет акция "Собаки в городе".

7, 8, 9 и 10 июня состоятся мастер-классы "Заряжай на здоровье". 6 и 9 июня гостей обучат приемам самомассажа. 9 и 10 июня всех желающих познакомят с навыками оказания первой медицинской помощи.

Для творческих москвичей тоже подготовили несколько мастер-классов. 8 июня научат наносить красивые рисунки акриловыми красками на ткань. А 10 июня состоится урок по росписи шоперов.

Узнать больше о мире волонтерства можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и его социальных сетях - "ВКонтакте" и Telegram.

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