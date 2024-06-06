Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерове превысило сотню

Нескольким пациентам проводят хирургические операции

Общее количество пострадавших в Кемерове после аварии с трамваями выросло до 108 человек. Об этом в четверг, 6 июня, рассказали в мэрии и экстренных службах города. Один пострадавший скончался.

Двадцать человек остаются в больнице после ДТП с трамваями в Кемерове, несколько из них находятся в операционных — им потребовалось серьезное хирургическое вмешательство.

Между тем правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства и причины трагедии. В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании рассказали, что трамвай 2021 года выпуска, который попал в ДТП, проходил второе техническое обслуживание 2 июня и вышел на линию в исправном состоянии, успев отработать лишь один рейс.

Управляла трамваем водитель, которая работает с октября 2023 года и зарекомендовала себя исключительно с положительной и ответственной стороны, сообщает ТАСС.

Однако Наталья, мать 23-летней девушки — водителя трамвая, утверждает, что что курсирующие по столице Кузбасса трамваи находятся в плохом техническом состоянии. Женщина заявила "Известиям", что у одного из двух столкнувшихся транспортных средств отказали тормоза, из-за чего один трамвай врезался в другой на полном ходу.

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