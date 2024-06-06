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Франция пообещала не направлять своих военных на Украину

11:55
  • четверг
  • 06 июня 2024

Этот вопрос часто обсуждается

Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Об этом заявил в четверг, 6 июня, глава французского правительства Габриэль Атталь.
На Западе допустили решение Путина ударить по инструкторам из Франции на Украине

По утверждению французского политика, "планов такого рода нет", хотя "мы много обсуждали этот вопрос", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что у иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины независимо от их гражданства нет иммунитета от ударов по ним со стороны российских военных. Говоря о последствиях для таких инструкторов в зоне СВО, спикер Кремля подчеркнул, что "неважно, они французские или не французские".

Источники отмечали, что администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать французские войска, если они будут отправлены на Украину для участия в боях. Однако Париж заявил союзникам, что если отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется.

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