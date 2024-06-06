В столице открылся винтажный маркет в рамках "Лето в Москве. Все на улицу!"

Здесь можно найти предметы XVIII - XX веков

Винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре. Он проходит в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Здесь можно найти фарфоровые изделия, украшения интерьера, монеты, открытки, бижутерию. Все предметы XVIII - XX веков.

Также есть посуда Ленинградского и Дулевского, Бронницкого и Богдановичского фарфоровых заводов. Чугунные изделия, выполненные методом литья. Свои коллекции представили Людмила Генашева и Евгения Высоцкая. У первой ювелирные украшения, у второй - текстиль. Изюминка коллекции Высоцкой - предметы, выпущенные к Олимпиаде-80.

В рамках проекта "Лето в Москве" проходит множество фестивалей. От гастрономических до музыкальных. А также другие события.

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