США готовят полное эбарго на торговлю с Россией

Американцы готовы на крайние меры

Американцы решились на радикальные меры. В Вашингтоне заговорили о введении полного эмбарго на торговлю с Россией. При этом в плане есть оговорки. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что идею высказал заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

В Белом доме заметили, что все необходимое и США и Европа сейчас закупают "в обход санкций". А это, в свою очередь, дает возможность Москве трансформировать свою экономику в "фабрику для военной машины". Американцы решили прекратить такую практику. При этом все упирается в то, что такой подход может сильно повлиять и на их экономику. Как пример эксперты приводят запрет на закупку ядерного топлива. Он вступит в силу в 2028 году. Свой уран американцы практически не производят. А 20 процентов энергетики страны – это атомные станции. Эксперты указывают, что отказ от их использования приведет к значительному удорожанию электроэнергии.

Специалисты отмечают, что полное эмбарго скажется и на российской экономике. Снизятся доходы от экспорта энергоресурсов, усилится инфляционное давление из-за ограниченного импорта. Но в перспективе найдется выход. Скорее всего это будут "серые" схемы и обходные пути.

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