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Силуанов пообещал не складывать в запас доходы от налоговых изменений

14:45
  • четверг
  • 06 июня 2024

Средства будут расходоваться на ряд государственных программ

Государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы, которые получит Россия от налоговых изменений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

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Силуанов заявил о необходимости налоговой донастройки

"Вот сколько мы соберем от налоговой системы, столько и отдадим", – подчеркнул чиновник. Силуанов напомнил, что никаких предложений о сохранении средств не было. Изначально планировалось направить их на финансирование ряда государственных программ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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