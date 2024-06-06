Генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления в зоне СВО

Российские военные продолжают теснить противника

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины сохраняется на кураховском и покровском направлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 6 июня, заявили в украинском Генштабе.

Главком ВСУ Александр Сырский накануне отмечал, что "в целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий". Особо он отметил купянское направление, где, по его словам, "продолжаются жестокие бои".

Сырский также указал на сложную обстановку в районе Волчанска Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной ВСУ территории ДНР, сообщает ТАСС.

2 июня Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Уманское в ДНР. При этом за российская система ПВО сбила два украинских МиГ-29, 50 БПЛА, 23 снаряда HIMARS, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", три французские управляемые авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету "Нептун".

Российский лидер Владимир Путин, общаясь с многодетной семьей из Донбасса, ответил на их слова о том, что если бы в 2014 году они знали, что ДНР войдет в состав России, а также когда закончится спецоперация, было бы легче. Президент заверил, что "в конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле".

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