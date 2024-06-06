ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев поддержал идею передать российское оружие противникам Запада

12:51
  • четверг
  • 06 июня 2024

Это было бы существенное изменение внешней политики России

Тем силам, которые состоят в конфликте с США и другими странами НАТО, возможно, следовало бы отправить российские вооружения. Такое мнение высказал в четверг, 6 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Путин высказался об угрозе использования ядерного оружия
Путин: удары по России при участии стран Запада означают их прямое участие в войне
Путин сообщил об ответе на поставки дальнобойного оружия Киеву

Политик прокомментировал допущение главы государства насчет возможности предоставления "оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б. Украине (а точнее – применяют это оружие по нашей стране)".

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, "пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц", которое "будет максимально разрушительным для их и наших противников".

Зампред Совбеза отметил, что "их враг США, значит, нам они – друзья".

Ранее Медведев предостерег Запад от просчета относительно рисков применения Россией тактического ядерного оружия. Политик напомнил, что однажды на Западе уже просчитались, пребывая в убежденности, что Россия не решится на открытый конфликт с бандеровским режимом — однако "идет война".

Между тем белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов. По мнению политика, "стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать", зато "о тактическом оружии и речи быть не может — оно должно быть на территории Беларуси".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев на предприятии ОПК
Дмитрий Медведев на предприятии ОПК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.