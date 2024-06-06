Медведев поддержал идею передать российское оружие противникам Запада

Это было бы существенное изменение внешней политики России

Тем силам, которые состоят в конфликте с США и другими странами НАТО, возможно, следовало бы отправить российские вооружения. Такое мнение высказал в четверг, 6 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал допущение главы государства насчет возможности предоставления "оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б. Украине (а точнее – применяют это оружие по нашей стране)".

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, "пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц", которое "будет максимально разрушительным для их и наших противников".

Зампред Совбеза отметил, что "их враг США, значит, нам они – друзья".

Ранее Медведев предостерег Запад от просчета относительно рисков применения Россией тактического ядерного оружия. Политик напомнил, что однажды на Западе уже просчитались, пребывая в убежденности, что Россия не решится на открытый конфликт с бандеровским режимом — однако "идет война".

Между тем белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов. По мнению политика, "стратегическое оружие, может, и не надо сюда возвращать", зато "о тактическом оружии и речи быть не может — оно должно быть на территории Беларуси".

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